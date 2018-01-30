Türkiye’de Afrin operasyonu devam ederken operasyonun son bulmasıyla birlikte Münbiç’e yönelik olası operasyon konusu gündeme oturmuşken Pentagon’dan Münbiç’le ilgili bir açıklama geldi. Pentagon, ‘Münbiçte tek muhatabımız Münbiç Askeri Konseyi’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’de olası bir Münbiç operasyonu gündem konusu halindeyken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Manning’ten önemli açıklamalar geldi. İlk olarak Türkiye ile Afrin’de devam etmekte olan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili görüşme halinde olunduğunu belirten Manning, sivil kayıplar yaşandı iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgi alınmadığını aktardı.

TÜRKİYE İLE İLETİŞİM SÜRÜYOR

Öte yandan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Türkiye olan görüşmelerin devam ettiği belirtilirken Mümbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda da Türkiye ile olan iletişimlerin sürdüğü belirtildi.

‘MUHATABIMIZ MÜNBİÇ ASKERİ KONSEYİ’

Aynı zamanda sözlerine devam eden Mamning’in, koalisyon olarak Münbiç’te tek muhatabın Münbiç Askeri Konseyi olduğunu söyledi. Konuyla ilgili bir açıklamada Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine’den geldi. Rankine, Münbiç’in Münbiç Askeri Konseyinin kontrolü altında olduğunu ve söz konusu organizasyonun yaklaşık yüzde altmışının Araplardan oluştuğunu belirtti. Açıklamalarına devam eden Rankine, bu organizasyonun geri kalanını ise Kürt, Türkmen ve Hristiyan Suriyelilerin oluşturduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE OLASI MÜNBİÇ OPERASYONU VAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun hemen öncesinde yaptığı bir açıklamada, Afrin’de başlatılacak operasyon sonrasında ibrenin Münbiç’e döneceğini ve Münbiç’te de bir operasyon düzenlenmesinin düşünüldüğünü belirtmişti.