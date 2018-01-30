Son günlerde yeniden hafif yükselmeler yaşayan altın fiyatları yeni günün ilk saatleriyle beraber değişiklik göstermeye ve ara ara artarken ara ara gerileme yaşamaya ddevam ediyor. İşte 30 Ocak 2018 yeni günde altın fiyatlarındaki yaşanan değişimler ve fiyatların son durumu...

Altın piyasası Ocak ayının son gününe doğru oldukça hareketli ilerliyor. Fiyatlar geride bıraktığımız günlerde genel anlamda gerileme yaşarken bugün yeni günün ilk saatlerinde yeniden değişkenlik gösteröeye ve hafif gerilemeler yaşarken yükselmeler de yaşadığı görüldü. Ekonomi analistleri fiyatlarda yaşanan bu değişimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini ve altın fiyatlarında yükselmelerin devam edeceğini belirtti. Peki, yeni ünde altın fiyatları ne kadar oldu? Altın bugün alıcısını nasıl karşıladı? İşte tüm detaylar...

30 OCAK 2018 SALI ALTIN FİYATLARI

Yeni günün başladığı ilk saatlerde gram altın 163 lirayla alıcısını karşılarken çeyrek altın fiyatlarında yükselme yine görüldü ve fiyatlar 266 lirayla işlem görmeye başladı. Yarım altında 533,62 lirayla güne başlarken tam altın 1.063 lirayla alıcısını bumaya başladı. 22 ayar bilezik fiyatları 148,82 liradan vitrinlerdeki yerini alırken beşli altın fiyatları ise 5.303 lira ile işlem görmeye başlayan altın çeşitleri arasında yerini aldı. Aynı zamanda Cumhuriyet altını 1.092 lira, altının ons fiyatı da 1.341 lirayla yeni günde işlm görmek için hazır olan altın çeşidi oldu.