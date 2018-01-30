Balıkesir’de sarhoş olduğu bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülen kadın, ölümden döndü. Yaşlı kadının kazma sapı ile darp edildiği o anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alkollü bir şahıs, yaşlı komşusunu kazma sapıyla öldüresiye dövdü. Kadının darp edildiği o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

KAZMA SAPI İLE SALDIRDI

Camivasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi'nde yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen M.A., komşuları Hatice (59) ve Ahmet Taşdöven'in (67) evinin önünde bulunan çöp kovalarını tekmeledi. Yaşlı çift, adamın alkollü olduğunu anlayınca bir şey demedi. Polise ve muhtara haber vermek için Ahmet Taşdöven’in ayrılmasının ardından M.A., yaşlı kadının kapıdan sokağa çekerek kazma sapı ile öldüresiye dövdü. Hemen olayın yaşandığı apartmanda usta olan Y.G. de koşup kadını kurtarmak istedi, ancak o da sopadan nasibini aldı. Yaşlı kadını öldüresiye döven M.A. daha sonra elinde kazma sapı ile olay yerinden ayrıldı.

YAŞLI KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olaydan sonra en yakın hastaneye kaldırılan Hatice Taşdöven'in kafasına 8 dikiş atıldı. Kulağında ve başında kesikler oluşan kadının, omuzuna kırık olduğu ve vücudunda da çok sayıda darp izi olduğu öğrenildi.

“SİLAHI OLDUĞU İÇİN POLİS ÇAĞIRMAYA GİTTİM”

Eşi öldürülesiye darp edilen 67 yaşındaki Ahmet Taşdöven, adamın evlerinin önünde kendilerine küfür ettiğini ve silahı olduğunu söyledi. Silahı görünce korktuğunu söyleyen yaşlı adam, hemen polis çağırmaya gittiğini, kendisi gittikten sonra eşini darp ettiğini söyledi.