Taksim Meydanı'nda yaşanan kavga, şaşkınlık yarattı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen gençler, Taksim Meydanı’nda birbirine girdi. Araya giren vatandaşlar onları ayırırken, gençlerin dinlenip yeniden birbirlerini dövmesi güldürdü.

Taksim Meydanı'nda bir grup Suriyeli genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gençler, bir anda tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırırken, vatandaşlar gençleri uzun süre ayırmaya çalıştı.

KAVGA DAKİKALARCA DEVAM ETTİ

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda önceki gün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, bir grup Suriyeli genç henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, gençleri ayırmaya çalıştı ancak bu pek de mümkün olmadı.

BİR SÜRE DİNLENİP YENİDEN BAŞLADILAR

Zaman zaman araya giren vatandaşlar gençleri ayırdı, ancak bir süre dinlenen gençler yeniden kavga etmeye başladı. Gençlerin kavgası meydanda başladı, fakat birbirlerine vura vura Tarlabaşı Bulvarına kadar ilerlediler. Kavgaya burada da devam eden gençler, vatandaşların tepkileri üzerine ayrılarak gözden kayboldu. Akıllarda ise gençlerin birbirlerini dinlenip dinlenip dövdükleri o anlar kaldı.