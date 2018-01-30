Gülben Ergen, mahkemelik olduğu Seren Serengil’in hapis cezası almasının ardından yaptığı gönderme ile yeniden gündemde. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ergen, "Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen hakkında programında ve sosyal medyada yaptığı yorumlara tedbir kararı olmasına rağmen devam eden Seren Serengil, mahkeme tarafından 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırdı. Seren Serengil, aslında dün cezaevine girecekti ama yaşanan sürpriz bir gelişme sonucu gerekçeli karar yazılmadığı için henüz girmedi. Yaşanan bu olayların ardından Gülben Ergen’in yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı.

TEDBİR KARARINA UYMADI

Üç ay önce hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldıran Gülben Ergen, bu yorumların devam etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Seren Serengil hakkında 3 gün zorlama hapsine hükmetti.

GÜLBEN ERGEN’DEN İMALI PAYLAŞIM

Hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı verilen Seren Serengil, dün canlı yayının ardından cezaevine girecekti. Ancak, Aile mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine ilerleyen günlerde girecek. Bu kadar olayın ardından Gülben Ergen sessizliğini bozdu ve ilk kez bir paylaşım yaptı. İsim kullanmasa da Gülben Ergen’in bu paylaşımı, susmadığı için ceza alan Seren Serengil’e adeta gönderme gibiydi. İşte o paylaşım,

"Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tarıştışmak istemiyordur" sözünü, "Adam gerçekten haklı"