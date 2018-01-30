Mersin’de MİT ve Özel Harekat gözetimi altında tam 1 sene boyunca kazılan gecekonduda çıkanlar açıklandı. Esrarengiz kazıda gecekondudan, çatı kiremidi ve seramik parçaları çıktığı ve envanterlik bir esere rastlanmadığı belirtildi.

Mersin’de gerçekleştirilen ve MİT ile Özel Harekatın gözetimi altında olan esrarengiz kazıda 1 senenin sonunda evden çıkanlar belli oldu. Kazı yapılan evde envanterlik herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

KÜLTÜR VARLIĞINA DENK GELİNMEDİ

Mersin Tarsus ilçesinde MİT ve Özel Harekat denetimi altında bir gecekonduda gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 yıl süren kazı sonuçlandı. Kazının son bulmasının ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 2,30 metre derinliğine inildiği ve büyük bir çukur açıldığı belirtildi. Kazı çalışmalarının küçük bir şekilde devam ettiği belirtilirken kazıda herhangi bir mimari ve kültür varlığına rastlanmadığı belirtildi.

KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA VARDI

Yapılan kazıda, yetkililer arasında koordineli bir çalışma vardı. Parselle ilgili Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık Şubesi ile irtibata geçilerek yaklaşık 1 yıl boyunca gerekli izinler alınarak istihbarat yetkilileri ile koordineli olarak bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kazı sonucunda, amphora parçaları, amorf durumda olan toprak kandil parçaları, pişmiş seramik parçaları gibi bulgulara rastlanırken bu bulgular Müze Emanet Eser Deposuna kaldırıldığı öğrenildi. Gerçekleştirilen kazının son bulmasının ardından kazı için açılan çukurların vatandaşların can ve mal güvenliği için kapatıldığı belirtildi.