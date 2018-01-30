Çocuğa yönelik cinsel istismar dünyanın her yerinde görülmeye devam ediyor. Hindistan'ın başkenti Delhi'de yaşanan korkunç olay, ülkede adeta infial yarattı. 8 aylık bir bebek, kuzeninin tecavüzüne uğradı. Bebek, ailesi tarafından Pazar günü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayı protesto etmek için ülkenin hemen hemen bütün kentlerinde eylemler düzenlendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Delhi Kadınlar Komisyonu Başkanı Swati Maliwal bebeği hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Maliwal, bebeğin vücudunda korkunç yaralar oluştuğunu söyledi.

AMELİYATI 3 SAAT SÜRDÜ

Twitter hesabından konu hakkında bir mesaj paylaşan Maliwal, bebeğin 3 saat süren bir ameliyat geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu söyledi. Canı yanan çocuğun attığı çığlıkların yürek yaktığını söyleyen Maliwal, bebeğin iç organlarının da tecavüz nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Delhi halkına seslenen Maliwal, “8 aylık bir bebek tecavüze uğramışken siz nasıl uyuyor sunuz” diye sordu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye de çağrıda bulunan Maliwal, kadınların ve çocukların korunması için yasaların daha katı hale getirilmesi ve polis kaynaklarının daha yoğun kullanılması gerektiğini savundu. Ülkede 2012 yılında 23 yaşındaki bir öğrenci otobüste tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Bu olayın ardından cinsel şiddet olaylarında incelemeler sıkılaştırılmıştı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Yaşanan vahşetin ardından protestolar ise hala devam ediyor. 2012’de yaşanan olayın ardından da günlerce protesto düzenlenmiş, hükümet yasaları daha katılaştırarak, ölüm cezası da getirmişti.