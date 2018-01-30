Afrin’de terör örgütlerine göz açtırmayan TSK, havadan halka attığı bildirilerde teröristlere karşı birlik çağrısı yaptı. ‘Afrin Afrinlilerindir’ yazılı mesajlar veren TSK, ‘Besmele’ ile başlayan bildirileri 3 dilde yazılı şekilde dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu hız kesmeden devam ederken yine TSK tarafından havadan 3 ayrı dilde yazılmış olan bildiriler Afrin halkına dağıtıldı. Terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılan bildirilerde ‘Afrin Afrinlilerindir’ mesajı verildi.

TSK HAVADAN BİLDİRİ ATTI

20 Ocak 2018 tarihinde Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile beraber başlatılan Afrin Zeytin Dalı operasyonu tüm hızıyla devam ederken TSK, havadan Afrin halkına Türkçe, Arapça ve Kürtçe dilleri ile yazılı bildiri dağıttı.

‘BESMELE İLE BAŞLAYAN BİLDİRİLER DAĞITILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan dağıtılan bildirilerde, PKK,PYD ve DEAŞ terör örgütüne yönelik Afrin halkına birlik olma çağrısında bulunurken bildirilerde ‘Besmele’ ile başlandığı görüldü. Bildirilerde ‘Afrinli Kardeşlerimiz’ şeklinde başlayan hitapta oldukça dikkat çekti.

‘AFRİN AFRİNLİLERİNDİR’

Bölgede halkın güven ve huzurunu sağlamak için operasyon başlatan ve bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek için harekete geçen TSK ve ÖSO birlikleri bölge halkının refahını sağlamak için birlik çağrısı yaptı. Terör örgütlerinin zulümlerine dur demenin vaktinin geldiği belirtilen bildiride, terör örgütlerine karşı birlik olma ve teröristlerden uzak durma mesajları verildi. ‘Afrin Afrinlilerindir’ yazan bildiride, Afrin’de barış, güven, sağlık ve huzur dolu günlerin yakın olduğu mesajı verildi.