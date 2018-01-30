TV8 ekranlarının hafta içi her gün yayınlanan ve en sevilen gündüz kuşağı programlaeı arasında yer alan Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci günü yarışmacısı Esra Hanım rakipleri için yemeklerini hazırladı. Peki, Esra Hanımın evinde neler yaşandı? Esra Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Esra Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte tüm detaylar...

Esra Hanım hızlı geçen alış verişinin ardından alış veriş poşetleri ile evine dönerek rakipleri için yemeklerini hazırlamaya başladı. Oldukça heyecanlı olan Esra Hanım, Yemekteyiz programına katılmayı çok istediğini ve tüm yemeklerini büyük bir hevesle yaptığı söyledi. Dolu dolu 3 saatin ardından tüm yemeklerini tamamlayan Esra Haım yemeklerini tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

YEMEKTEYİZ 30 OCAK 2018 ESRA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Esra Hanımın rakiplerine ikram ettiği Reyhanlı ayran çorbası rakipleri tarafından çok lezzetli bulunmadı. Çorbanın içerisinde çok fazla reyhan olmadığı iddia edilirken ev sahibi Esra Hanım bu çorbanın yöresel bir çorba olduğundan dolayı herkes tarafından beğenilmemesinin normalolduğunu söyledi. Ara yemek olarak misafirlerine kol böreği ikram eden Esra Hanımın böreği genel olarak beğenildi. Böreğin lezzetinin güzel olduğu söylendi.Ana yemeği hünkar beğendi olan Esra Hanımın ana yemeği genel anlamda lezzetli bulundu. Salatası oldukça eleştiri alan Esra Hanımın çilekli milföy pastası da genel anlamda beğenildi.

YEMEKTEYİZ 30 OCAK 2018 ESRA HANIMIN PUAN TABLOSU

Esra Hanım kendi gününde Vasfiye Hanımdan 7, Hakan Beyden 2, Meltem Hanımdan 6 ve Serkan Beyden 3 puan alarak gününü 18 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com