Polis ekiplerinin baskın yaptığı Furkan Vakfında ortaya çıkan skandal gerçek herkesi şok etti. Vakıfta 3 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu ve erkek öğrencileri istismar eden bir Matematik öğretmeni ve yurt yöneticilerinin tutuklandığı öğrenildi.

Adana’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan suç örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından başlatılan ‘Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’ ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Vakfa ait olan bir erkek öğrenci yurdunda 3 erkek öğrencinin cinsel istismara uğradığı ve cinsel istismar suçu kapsamında bir Matematik öğrencisi ile yurt yöneticilerinin tutuklandığı öğrenildi.

3 ERKEK ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR

Furkan Vakfı ile ilgili olan gerçeklerden biri de 2012 yılında Vakfa ait olan bir erkek öğrenci yurdunda sorumlu olan ve öğrencilere Matematik dersi verdiği öğrenilen C.K isimli şahsın yurttaki 3 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, öğrencileri tek tek ‘Başkan Odası’ adı verilen yere çağıran C.K’nın erkek öğrencilerle güreş yapma bahanesiyle çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan çocukların durumu anlattığı yurttaki yetkililerin de olayı gerekli birimlerden sakladığı belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında cinsel istismar suçu ortaya çıkarıldı ve şüpheli C.K hakkında, ‘Zincirleme çocuğun cinsel istismarı’ suçundan olayı saklayan yurt görevlilerine de ‘Suçu Gizleme’ suçundan dava açıldı. Olayla alakası olan bütün şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.