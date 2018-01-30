Yarın Akşam, aynı anda Süper, Mavi, Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek. 31 Ocak Çarşamba gecesi yaşanacak olan bu muhteşem doğa olayı şu anda herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Mavi Kanlı Ay tutulması nedir? Süper Mavi Kanlı Ay tutulması Türkiye’den de izlenebilecek mi?

Süper Mavi Kanlı Ay tutulması 31 Ocak Çarşamba gecesi görülecek. Şu anda vatandaşlar, Süper Mavi Kanlı Ay tutulması ne demek sorusunun yanıtını arıyor. Peki, yarın akşam gerçekleşecek olan bu ay tutulması ne anlama geliyor? Süper Mavi Kanlı Ay tutulması nedir? Bu doğa olayına neden Süper Mavi Kanlı Ay tutulması deniyor? Süper Mavi Kanlı Ay tutulması Türkiye’den de izlenebilir mi?

ÜÇÜ AYNI ANDA OLACAK

31 Ocak Çarşamba günü Dolunay görülecek. Fakat bu defa biraz farklı olacak. Çünkü bu dolunayı önemli kılan üç özel fürum var. Yarın akşam Ay, gökyüzünde her zamankinden daha parlak, hafif kırmızı ve “mavi” de olacak. Yani 3 ay tutulması şekli aynı anda görülecek. Bu muhteşem doğa olayı yarın geceden sonra 152 yıl sonra görülecek.

SÜPER AY NEDİR?

Ay, yarın dünyaya en yakın noktaya gelecek. Dünya ve Ay arasındaki mesafe yarın akşam 360 bin 198 kilometreye kadar düşecek. Bu nedenle Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.

KANLI AY NEDİR?

Yarın akşam, Süper Ay dünyanın gölgesinde kalacak. Bu nedenle Ay, hafif kızıl bir renk alacak. Bu olaya da Kanlı Ay adı veriliyor.

MAVİ AY NEDİR?

Ay yarın akşam Mavi olmayacak. Mavi Ay denmesinin nedeni ise aynı ay içinde ikinci defa Dolunay görülmesi.

SÜPER, MAVİ, KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Süper, Mavi, Kanlı Ay Tutulması Türkiye’de yarın akşam sadece Ankara’dan izlenecek. Ankara’da da hava açık olması durumunda görülebilecek.