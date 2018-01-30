Tüm gözler Afrin’deki operasyona kilitlenmişken acı haber İdlib’ten geldi. İdlib’te Türk askeri konvoyuna saldırı düzenlendiği ve 1 sivil görevli şehit olurken 1 asker ve 1 sivilin yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar…

Afrin’de TSK ve ÖSO birliklerinin verdiği terörle mücadele devam ederken acı haber İdlib’ten geldi. Alınan bilgilere göre, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna saldırı düzenlendiği ve saldırıda 1 sivil görevlinin şehit olduğu ve 1 asker ve 1 sivilin yaralandığı öğrenildi.

TSK 4 AYDIR İDLİB’TE

Türk Silahlı Kuvvetleri, Astana süreci sonrasında bölgedeki şartları düzenlemek ve insanların evlerine geri dönebilmesi ve ateşkes, tesis ve gözetimin sağlanması için 8 Ekim 2017 tarihinden beri İdlib’te icrasına başlamıştı. Koordineli olarak 12 Ekim 2017 tarihinde gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başlayan TSK, burada faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

TÜM GÖZLER AFRİN’DE

Türkiye ve tüm dünyanın gözü Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna çevrildi. TSK ve ÖSO birlikleri bölgede faaliyetlerine devam ederken operasyonların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve TSK’nın açıklamalarında da Afrin’deki operasyonların bölgedeki barışın sağlanması ve bölgenin tamamen teröristlerden temizlenmesine kadar Zeytin Dalı operasyonunun devam edeceği belirtiliyor. TSK ve ÖSO unsurları bölgede stratejik noktaları kontrol altına alarak operasyonda ilerlerken Türkiye’nin Afrin kentindeki operasyondan sonra Münbiç’te olası bir operasyon hazırlığında olacağı belirtiliyor.