Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, en başından beri destek verdiği Afrin operasyonu için yeni bir adım attı ve askerlik şubesine giderek Zeytin Dalı operasyonunda gönüllü askerlik yapmak için dilekçe verdi. Peki, Yılmaz Morgül askerlik yapmak için Afrin’e mi gidecek?

Afrin’de TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna birçok ünlü isimden destek mesajları gelmişti. Operasyonu destekleyen ünlü isimlerden biri olan Yılmaz Morgül yeni bir adım attı ve askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

GÖNÜLLÜ ASKERLİK YAPMAK İSTİYOR

Yılmaz Morgül’ün destek mesajlarının ötesine geçen hareketi ise Zeytin Dalı operasyonu için askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi vermesi oldu. Gönüllü askerlik başvurusu yapan Yılmaz Morgül, başvurusunu Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

‘DİLEKÇEMİ VERDİM, KAYDIMI YAPTIRDIM’

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Afrin operasyonu için harekete geçtiğini duyuran Morgül, Vatanını bayrağını ve Atatürk’ü çok seven bir sanatkar olduğunu dile getirerek Afrin’de gönüllü asker olmak istediğini bu yüzden de askerlik şubesine giderek dilekçe verdiğini ve kaydını yaptırdığını belirtti. Morgül açıklamasında, 'Benim için en önemli söz, ‘Söz konusu vatanda gerisi teferruattır’ dedi.

HER FIRSATTA BUNU BELİRTİYORDU

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, ülkesine ve Atatürk’e olan sevgisini her fırsatta dile getiren sanatçı olarak yaptığı açıklamalar ve katıldığı programlarda da bunu belirtiyordu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com