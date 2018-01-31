İngiliz bir üniversite öğrencisi annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde parasını kaybettiğinden ve zor durumda olduğundan bahsederken bunu duyan bir yolcunun kızın uyuduğu sıralarda masa üzerine 100 sterlin para bırakarak yanından uzaklaştığı öğrenildi.

Olay, İngiltere’de bir üniversite öğrencisinin başına geldi. Sık sık kötü olayların yaşandığı dünyada üniversite öğrencisi genç kızın başına gelen olay herkese ‘İyilik hala var’ dedirtti. Ella Johannessen isimli bir üniversite öğrencisi Leeds’e yolculuk yaptığı sırada annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde parasını kaybettiğini ve maddi sıkıntılarının olduğunu söyledi. Yaptığı görüşme sonrasında uyuya kalan genç kız gözünü açtığında yanı başında 100 sterlin buldu.

PARAYI YANINA BIRAKARAK GİTMİŞ

Yolculuk sırasında genç kızın telefon konuşmasına şahit olan bir yolcu genç kızın uyuduğunu görünce yanı başına 100 sterlin bırakarak oradan uzaklaştı. Genç kız uyandıktan sonra yanındaki parayı gördüğünde gözyaşlarına boğulurken yaşadığı olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. Kendisine yardım eden iyi kalpli kişiyi her yerde aramaya başlayan Ella, bunun için bir sosyal medya kampanyası da başlattı. Genç kızın başlattığı kampanya binlerce kişiye ulaştı ve birçok kişi bu olayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞULAN OLAYI OLDU

Maddi sıkıntılar yaşayan üniversiteli genç kızın yıllar önce babasını kaybettiği ve oldukça zor dönemler geçirdiği öğrenilirken bir yolcu tarafından üniversite öğrencisi genç kıza yapılan bu iyilik sosyal medyanın da en çok konuşulan ve paylaşılan konusu oldu.