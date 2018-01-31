Elazığ’da emekli bir memur olan 60 yaşındaki Savaş Samur’un kendi hazırladığı ilanla eş aramaya başlaması herkesi şok etti. Yaşlı adamın ilana yazdığı yazılar ise yok artık dedirtti.

Elazığ’da bu da oldu dedirten bir olay meydana geldi. 60 yaşında olduğu öğrenilen emekli memur Savaş Savur’un yaklaşık 10 yıldır evli olduğu eşinden boşanmasının ardından bir otel odasında tek başına yaşamaya başladığı öğrenildi.

İLANLA EŞ ARAMAYA BAŞLADI

Eşinden ayrıldıktan sonra memleketi olan Elazığ’a giderek burada yaşamını sürdürmeye başlayan Savaş Savur’un yeniden evlenmeye karar verdiği ve aradığı eşi bulamayınca çareyi bir ilan hazırlamakta bulduğu öğrenildi. Kendisinin yazarak bastırdığı ilanları Elazığ merkezde her yere asan ve eş aradığını herkese duyuran Savaş Savur, aradığı eşi bulana kadar bu olayı sürdüreceğini belirtti.

‘YAKIŞIKLI SAYILACAK BİR BEYİM’

Hazırladığı ilanda fiziksel özelliklerini belirten ve 1.90 boyunda olduğunu söyleyen Savaş Savur, 90 kiloda olduğunu ve eşiyle mutluluğu bulamadığı için boşandığını da belirtti. evlenmeye karar vererek gerçek mutluluğu bulacağı kişiyi aramaya başlayan Savur, Elazığ’da merkez noktalarına tek tek hazırladığı ilanları yapıştırıyor. Aradığı eşi bulmak için gerekirse Elazığ dışına çıkarak Türkiye’yi bile gezebileceğini belirten Savaş Savur, hazırladığı ilana, ‘Yakışıklı sayılacak bir beyim’ notunu da eklemeyi unutmadı. Telefonlarının hiç susmadığını ve çoğu kez insanların kendisiyle dalga geçmek için aradığını söyleyen 60 yaşındaki adam, mutluluğu bulana kadar eş aramaya devam edeceğini yineledi.