Show TV ekranlarının büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Çukur’un fenomen ismi Vartolu’nun küfür ettiği sahne Türk televizyonlarına damga vurdu. Türk televizyonlarına en uzun küfürlü sahne olarak geçen sahnede izleyenlerin ağzı açık kaldı.

Ekranların iddialı yapımlarından olan ve Pazartesi akşamları herkesi Show TV’ye kilitleyen Çukur dizisi her bölümüyle fark yaratmayı başarıyor. Dizinin son yayınlanan bölümündeki küfürlü sahne ekran başındaki izleyenleri şok etti. Dizinin fenomen ismi Vartolu’nun küfür ettiği anlardaki bipli sahne televizyon tarihinin en uzun küfürlü sahnesi olarak yerini aldı.

TAM 1 DAKİKA BOYUNCA KÜFÜR ETTİ

Hem hikayesi hem de ses getiren oyuncu kadrosu ile herkesi kendine hayran bırakan dizide izleyenlerin gönlünde taht kuran Vartolu, son yayınlanan yeni bölümde Vartolu’nun küfür ettiği sahne yaklaşık olarak 1 dakika sürdü ve izleyenlere bipli olarak aktarıldı. 1 dakika süren küfürlü sahne Türk televizyon tarihinin en uzun küfürlü sahnesi olarak akıllara kazınmış oldu. İzleyicisini de oldukça şaşırtan ve ağızları açık bırakan küfür sahnesiyle dizinin fenomen karakteri Vartolu bir kez daha farkını göstermiş oldu.

VARTOLU KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin sevilen karakteri Vartolu’yu başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil canlandırıyor. Oynadığı her karakterler adından bahsettiren ve izleyiciyi etkileyen Köstendil, Bursa’da dünyaya geldi. Birçok dizi ve filmde rol alan ve oyunculuğuyla başarı üzerine başarı kazanan Erkan Kolçak Köstendil, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ulan İstanbul, Merhamet ve ‘Sakarya Fırat dizilerinde rol almış ve ‘Güz Sancısı’ ile ilk sinema deneyimini gerçekleştirmiştir. Köstendil ayrıca ‘Kara Bela’ ve ‘İtirazım Var’ filmlerinde de rol almıştır.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com