﻿ Altında İbre Yine Yüksek! 31 Ocak 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları

Altında İbre Yine Yüksek! 31 Ocak 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları

Ocak ayının son gününe giriş yapılırken altın fiyatlarında yine yükseliş gözlemlendi. Fiyatlar hız kesmeden yükselmeye devam ederken tüm altın çeşitlerinde genel olarak yükselme yaşandığı belirlendi. İşte altın fiyatlarındaki son durum ve detayları…

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Altında İbre Yine Yüksek! 31 Ocak 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları
Altında İbre Yine Yüksek! 31 Ocak 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları Tarih: 2018-01-31 Saat: 04:00:03
Güncelleme : 2018-01-31 04:00:03

Ocak ayının son gününe giriş yapılırken altın fiyatlarında yine yükseliş gözlemlendi. Fiyatlar hız kesmeden yükselmeye devam ederken tüm altın çeşitlerinde genel olarak yükselme yaşandığı belirlendi. İşte altın fiyatlarındaki son durum ve detayları…

Ocak ayı geride kalırken ayın son gününde altın fiyatları yine yüksek ilerleyişini devam ettiriyor. Fiyatlar hız kesmeden yükselmeye devam ederken altın alıcıları fiyatların düşmesini beklemeye devam ediyor. Altın fiyatları yatırımcısına kazandırmaya devam ederken fiyatlarda düşüşün ne zaman yaşanacağı ve fiyatların ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Ekonomi analistleri altın fiyatlarında yaşanan genel çıkışın bir süre daha devam edeceği ve fiyatların eski dengesine kavuşmasının uzun süreceğini belirtti. İşte 31 Ocak 2018 ayın son gününde altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI OCAK AYINI YÜKSEK KAPATIYOR

31 Ocak 2018 Çarşamba gününde, çeyrek altın hızlı yükselişinden bir şey kaybetmiyor ve yeni güne 267 lirayla giriş yapıyor. Gram altında yükselişe geçerken yeni günde 162 lirayla alıcısını bulmaya başlıyor. Yarım altın 534,10 liradan işlem görmeye başlarken tam altın fiyatları da yüksek bir başlangıçla 1.064 lirayla günü açıyor. Cumhuriyet altını günün ilk saatlerinde 1.092 lirayla sabit ilerleme yaşarken ons altın fiyatları 1.339 lirayla günü yüksek açan altın çeşitleri arasında yer alıyor. Beşli altın 5.308 lira, 22 ayar bilezik ise 148,96 lirayla yeni günde alıcısını bulan altın çeşidi oluyor.

 

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