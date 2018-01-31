Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Mardin’de geçtiğimiz günlerde zorla evlendirilmek üzereyken film gibi bir operasyonla kurtarılan 14 yaşındaki kıza sahip çıktı.

Mardin’de geçtiğimiz günlerde ailesi tarafından zorla evlendirilmek üzereyken film gibi bir operasyonla son anda kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu hakkında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

POLİS DÜĞÜNE OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 14 yaşındaki D.K. isimli kız çocuğu, 24 yaşındaki M.A.İ. ile zorla evlendirilmek istedi. Küçük kıza yapılan düğün gecesi polis operasyon düzenledi ve kız çocuğunu götürüldüğü evden kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yaşanan korkunç olay hakkında şahsi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kız çocuğuna sahip çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Mardin'de zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğumuz, İl Müdürlüğümüz ve polisin ortak çalışmasıyla kurtarıldı, şu an devlet korumasında. Vatandaşlarımızdan, tüm Türkiye'de erken yaşta evlilikleri önlemek için hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalara destek bekliyoruz." dedi.