Adana’da kocası ve henüz 6 yaşında olan oğlunu darp ettiği iddia edilen kadın hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle tam 3 ayrı dava açıldı.

Alınan bilgilere göre, Adana’da yaşayan aile evlerinin içindeki şiddetten dolayı sürekli kendilerini karakolda buluyordu. 25 yaşında olan Ümmühan A. kocası ve oğluna şiddet uygulaması iddiası ile tam 5 kez evden uzaklaştırma cezası aldı. 42 yaşındaki koca Sabit A.’nın karısını 3 ayrı suçtan şikayet ettiği ve kadın hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

HEM KOCASINA HEM DE OĞLUNA ŞİDDET

Yapılan şikayetler sonrasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ‘eşe ve çocuğa karşı şiddet’ iddianameleri 2,8 ve 15. Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edildi. Evde kocası ve oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen Ümmühan A.’nın tam 3 ayrı davadan 8 yıla kadar hapsi istendi.

BAŞKA BİR ERKEK BIÇAKLA YARALADI

Öte yandan olayla ilgili alınan diğer bilgilerde, karısında şiddet gördüğü iddia edilen Sabit A.’nın karısı Ümmühan A. ile ayrı yaşadıklarını ve karısının kendisini dövdüğünü iddia etti. 6 yaşında olan oğullarına da şiddet uyguladığı iddia edilen Ümmühan A.’nın oğlunu değnekle yüzüne ve beline vurarak dövdüğü öne sürüldü. Karısı hakkında şikayetlerde bulunarak tam 5 kez evden uzaklaştırma cezası aldırtan Sabit A., karısının kendisini ve oğlunu döverek tehditler savurduğunu artık dayak, hakaret ve tehditlerden bıktığını söyleyerek ‘Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun.’ dedi.