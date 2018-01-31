Her yaptığı ile gündem olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa da mide bulandıran paylaşımı ile gündemde. Aleyna Tilki’nin paylaştığı kahvaltı tabağını gören takipçileri, bu kadar da olmaz dedi.

Şarkıları ile kısa süre içerisinde büyük bir çıkış yakalayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaptıkları ile olay olmaya devam ediyor. Kahvaltı tabağını sosyal medya hesabında paylaşan Aleyna Tilki’nin bu paylaşımı takipçilerini hayrete düşürdü. Çünkü genç şarkıcının kahvaltı tabağında, suşili, havyar, midye ve karides vardı.

KAHVALTIDA YEDİKLERİ PES DEDİRTTİ

ABD’de bulunan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönmüştü. Arkadaşları ile önceki gün İstanbul'daki bir mekanda kahvaltı yapan genç şarkıcı paylaştığı kahvaltı tabağı ile görenleri hayrete düşürdü. Açık büfeden hazırladığı tabakta olanları görenlerin sabah sabah midesi de bulanmadı değil.

SUŞİ, KARİDES, MİDYE

Sosyal medya hesabından kahvaltı tabağını paylaşan genç şarkıcının tabağında Suşi, karides, havyar, patlıcanlı ezme, fasulye, lahana salatası, rokfor peyniri, salatalık ve çilek vardı. Aleyna Tilki’nin sabah sabah kahvaltıda tercih ettiklerini görenler pes dedi. Takipçileri Aleyna Tilki’nin bu paylaşımının altına "Zehirlenmese bari" yorumlarını yapmayı da ihmal etmedi.