Antalya’da 30 yaşında olan Negihan G. isimli genç kadının kendisini şalıyla asarak can vermesinin ardından büyük bir dram çıktı. Canına kıymadan önce 3 sayfalık bir mektup yazan genç kadın yaşadığı ihanetleri ve mide bulandıran olayları bir bir anlattı.

Antalya’da yaşayan ve yaklaşık 3 gündür haber alınamayan Negihan G. isimli genç kadın polisin harekete geçmesinin ardından oturduğu evde ölü bulundu. Kendisini şalıyla asan ve hayatına son veren Negihan G. olay yerinde hayatını kaybetti.

3 SAYFA MEKTUP YAZARAK HAYATINA SON VERDİ

Polisin genç kadının yaşadığı eve girerek Negihan G.’yi intihar etmiş şekilde bulmasının ardından evde yapılan detaylı incelemede, genç kadının intihar etmeden hemen önce yazdığı 3 sayfalık mektubu buldu. Dram dolu hayat hikayesinin yazdığı uzun mektupta, Negihan G.’nin çok küçük yaşta öz babasının tacizine uğradığı ve hayatını birleştirdiği iki çocuğunun babası olan kocasının kendisini kız kardeşleriyle aldattığı yazıyordu. Hem babası hem kocası hem de kız kardeşlerinin ihanetine uğrayan genç kadın bir darbede boşandıktan sonra hayatına aldığı sevgilisinden aldı ve sevgilisinin de ihanetine uğradı. Hayatının dram dolu geçtiğini ve sürekli ihanete uğradığını yazan genç kadın mektubun sonunda üzerine olan her şeyin satılmasını ve alınan paranın iki kızına verilmesini istediğini yazdı.