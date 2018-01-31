Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araç tescil ve sicil işlemleri bundan sonra Noterlerde yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni yönetmeliği imzaladı ve yeni dönem başladı.

Yeni düzenleme hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, daha önce trafik tescil birimleri tarafından yapılan belge yenileme, kayıt araç tescili, plaka değişikliği işlemleri, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri ve araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatların bundan sonra noterlikler tarafından yapılacağını söyledi.

TÖRENE KATILDILAR

Araç ve tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği`ne devir törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Yerleşkesi`nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, artık verimlilik kavramının daha çok önem kazandığını, teknolojik gelişmelere ayak uydurulduğunu söyledi.

“KHK İLE BAŞLAYAN BU SÜREÇ SON ŞEKLİNİ ALDI”

Soylu, 3 yıldan bu yana Araçların sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devrine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, bu sürecin 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile başladığını ve şu anda da son şeklini aldığını söyledi. Sonuç olarak 6 ay geç kaldıklarını söyleyen Soylu, 1 Temmuz 2017`de yürürlüğe girmesi gerektiğini, ancak geç de olsa yarın sabah itibari ile bu uygulamanın başlayacağını söyledi.