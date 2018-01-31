Manisa Gördes ilçesinde acil servis önüne gelen ve ayakkabıları çamurlu olduğu için kapının önünde ayakkabılarını çıkararak giren kepçe operatörü Halil Şen, yaptığı duyarlı davranış ile herkesin gözlerini yaşarttı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde Gördes İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis kapısı önünde çamurlu ayakkabılarını bırakan ve hastaneye ayakkabısız giren kepçe operatörü Halik Şen, yaptığı duyarlı hareketle büyük alkış topladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gördes devlet hastanesine gelen ve hastane kapısı önünde çamurlu olan ayakkabılarını çıkararak içeri ayakkabısız giren Halil Şen, sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Kepçe operatörü Halil Şen’in yaptığı bu davranış sosyal medyada büyük takdir toplarken birçok kullanıcı bu olayı öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadığını belirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu olayı gördükten sonra 2014 yılındaki Soma maden faciası sonrasında yaralı kurtulan bir maden işçisinin ambulansa alınırken sedyenin kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarmak istemesi akıllara geldi.

‘İÇİM ELVERMEDİ’

Acil servisin kapısı önünde yaptığı duyarlı davranışla büyük alkış toplayan kepçe operatörü Halil Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ayağında botlarının olduğunu ve botlarında kıpkırmızı bir çamur olduğunu söyleyerek hastanenin fayanslarının temiz ve oldukça hijyenik olduğunu bu yüzden içeri çamurlu ayakkabılarıyla girmeye içinin elvermediğini söyledi. Yaptığı örnek ve duyarlı davranış sonrasında herkesin takdirini toplayan 45 yaşındaki Halil Şen’e Kaymakam, İl Sağlık Müdürü ve Belediye Başkanı tarafından teşekkür edilerek çeşitli hediyeler ve bir çift ayakkabı takdimi yapıldı.