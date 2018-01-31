Alınan son dakika bilgisinde Ağrı Doğubayazıt ilçesinde teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimizde yaralandı. İşte detaylar…

Türkiye’nin gözü kulağı Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonundayken acı haber Ağrı’dan geldi. Aşınan bilgilere göre, Ağrı Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında devriye gezen güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan sıcak temas sonrasında bir 2 askerimizin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralanan askerlerimizden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

YARALI ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Çatışmada yaralanan bir er kaldırıldığı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılırken burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPEASYON BAŞLATILDI

Çatışmada yaralanan Uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken çatışma çıkan bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

ŞEHİDİN İSMİ VE MEMLEKETİ BELLİ OLDU

Ağrı Doğubayazıt'ta devriye görevi sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Onbaşı Ali Aydar'ın acı haberi Şanlıurfa Harran'daki baba ocağına ulaştı. Harran'da yaşayan anne FatmaAydar ve baba İsmail Aydar oğullarının şehadet haberi ile yıkıldı. Aile aldıkları acı haberle Arapça ağıtlar yakarken haberi alan yakınları ve komşuları şehit evine akın etti. 1 yıllık evli olduğu öğrenilen şehidimizin cenazesi yarın düzenlenecek olan törenle toprağa verileceği öğrenildi.