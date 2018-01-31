Türk jetleri, terör örgütü YPG’nin Kilis’e roket attığı Darmık Dağı’nı yerle bir etti. Türk Savaş Uçakları tarafından vurulan dağda teröristler tarafından açılan terörist başı Öcalan posteri de uçaklar tarafından tam 12’den vurularak paramparça edildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin devam ettiği Zeytin Dalı operasyonunda birçok kritik nokta ele geçirilirken terör örgütü YPG’nin Kilis’e roket attığı Darmık Dağı’da Türk jetleri tarafından vurularak başarıyla kontrol altına alındı. Hassa ve Kilis arasında yer alan Darmık Dağı’nda yuvalanan teröristler buradan temizlendi.

TÜRK JETLERİ ÖCALAN POSTERİNİ İMHA ETTİ

Darmık Dağı’nda süren operasyonda YPG’li teröristlerin açtığı dev Abdullah Öcalan posteri de Türk Jetlerinden nasibini aldı. Terörist elebaşı Öcalan’ın posteri jetler tarafından tam 12’den vurularak başarılı bir şekilde imha edildi.

STRATEJİK NOKTALAR TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

Öte yandan başarılı bir şekilde devam eden Zeytin Dalı operasyonunda bölgedeki birçok stratejik nokta terör örgütlerinden temizleniyor. TSK ve ÖSO birliklerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütlerinin Afrin’in Kuzeyine uzanan lojistik yollarının kesildiği öğrenildi. Terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin kentinde toplamda 25 stratejik noktanın teröristlerden temizlendiği öğrenildi. TSK ve ÖSO birlikleri Afrin bölgesinde terör örgütü PKK,PYD,YPG ve DEAŞ’la mücadele ediyor ve mücadelenin bölgede tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceği sık sık tekrarlanıyor.