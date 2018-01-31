Kedicikleriyle sık sık gündeme gelen Adnan Oktar, tartışma yaratan hareketleriyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı adeta çileden çıkarttı. ‘İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor’ diyen Erbaş, programında dansöz oynatan Adnan Oktar’a akli dengesi bozulmuş dedi.

A9 kanalında yayınlanan programında yayına çıkan kedicikleri ile yaptığı hareketler ve söylemleri büyük bir skandal olan Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da eleştirisine maruz kaldı.

‘GÖRDÜĞÜMÜZDE TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN EDEN’

Adnan Okatr ile ilgili eleştirilerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar’ın zamanında Masonluk ve Yahudilik kitabını hazırlayan bir grubun başında olduğunu şimdi ise kendisinin mason olduğunu söylediğini belirterek akli dengesinin bozulmuş olabileceğini söyledi. Adnan Oktar’ın çok kez ceza aldığını dile getiren Erbaş, bu cezalardan birinin de Atatürk’e hakaret olduğunu belirtti. Şimdilerde ise kendisini en büyük Atatürkçü olarak tanıttığını söyleyen Erbaş, Oktar’ın programının yayınlandığı kanal izlendiğinde tüylerinin diken diken olduğunu böyle bir kanalın izlenmesinin doğru olmadığını aktardı. Sözde dini program olarak çıkan Oktar’ın dansöz oynattığı programa eleştiri yağdıran Erbaş, bu kanalın kapatılma yetkisinin Diyanet İşleri’nin yetkisinde olmadığını bu yetki kimse aitse hemen o kanalın kapatılması gerektiğini dile getirdi. Adnan Okatar’a ‘Dengesi bozulmuş bir insan’ diyen Erbaş, bu kanalda yayınlanan programın doğru olmadığını her fırsatta dile getirdiklerini de yineledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com