Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de terör örgütleri ile gece gündüz çatışma halindeyken Elazığ’da askerlik yaptığı belirlenen bir er Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı terör örgütü propagandası sonucunda tutuklandı.

20 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından bölgedeki terör gruplarını temizlemek ve halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonu çatışmaların altında sürerken Türkiye’de de siber mücadele başlamıştı. Sosyal medya aracılığıyla Zeytin Dalı operasyonunu propaganda eden herkes tek tek tespit edilerek gözaltına alınmaya başlanmış ve terör propagandalarına geçit verilmemişti.

ASKERLİK YAPAN ER TERÖR PROPAGANDASI YAPTI

Bu bağlamda alınan bilgilere göre, Elazığ’da askerlik yaptığı belirlenen M.E isimli bir erin yapılan inceleme ve takipler sonucunda sosyal medya hesabından Zeytin Dalı operasyonuna yönelik terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Olay sonucunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan ekipler harekete geçerken er M.E’nin PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’a yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla alakalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar incelendi ve propaganda yaptığı belirlenen er M.E Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimatla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan er M.E’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Sosyal medya ve çevresindekilere örgüt propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi.