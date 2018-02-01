ATV’nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı 1 Şubat 2018 Son Bölümde Türk Televizyon tarihinde bir ilk yaşandı. 3 milyona yakın okuma yazma bilmeyen vatandaşa yardım etmek isteyen Müge Anlı, bir proje hazırladı ve okuma yazma seferberliği başlattı. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar…

Hafta içi her gün ATV’de ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Şubat 2018 son bölümde, Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atıldı. Müge Anlı, okuma yazma bilmeyenler için seferberlik başlattı. Türkiye’nin her yerinden isteyen herkes, Müge Anlı 1 Şubat 2018 Son Bölümde başlatılan okuma yazma seferberliğine katılabilecek. İşte, Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

MİLYONLARCA KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENECEK

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı, bu defa da okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için devreye girdi. Müge Anlı 1 Şubat 2018 Son Bölümde, okuma yazma bilmeyen yaklaşık 3 milyon kişi için seferberlik başlatıldı. Bu konuda bir proje hazırlayan ünlü sunucu Müge Anlı, Türk televizyon tarihinde de bir ilke imza attı.