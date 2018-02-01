Esra Erol’un programında Caner Toygar ile evlenen, ancak 5 ay sonra şiddet gördüğü iddiaları ile gündeme gelen Berke Kentli, yaşadıklarını artık TV8’de Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programında anlatıyor. Berke, kocasının kendisine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını iddia ediyor.

Daha önce de katıldığı evlilik programları ile gündeme gelen ve son olarak katıldığı Esra Erol’un programında evlenen Caner Toygar’ın eşi Berke Kentli, son günlerde 3. sayfa programlarında eşinden şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini anlatıyor.

“PARASIZLIKTAN SU ALAMIYORDUK”

TV 8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında son günlerin konuğu olan Caner Toygar’ın eşi Berke Kentli, eşi Caner ile ilgili anlattıkları ile şok etti. Berke, Caner ile evliyken su alacak paralarının bile olmadığını söyleyen Berke, çalışmak istediğinde ise eşinin kendisine tepki gösterdiğini iddia etti. Eşinin kendisine saygılı olması durumunda peynir ekmek bile yiyeceğini söyleyen Berke, o saygıyı hiçbir zaman göremediğini anlattı.

"CANER’İ SEVDİM, GÜVENDİM, EVLENDİM”

Programa ilk katıldığı gün, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Berke, Caner ile çok severek evlendiğini, ilk zamanlarda merhametli ve iyi yüzünü gördüğünü, evlenmeden önce de Caner’den şiddet gördüğünü, ancak onu değiştirebileceğini sandığı için evlendiğini söylemişti. Berke’nin iddiaları bununla da bitmedi. Caner’den ilk şiddeti arabada gördüğünü söyleyen Berke, kocasının kendisini arabadan atmaya çalıştığını da öne sürdü.