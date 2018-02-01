İncirlik üssünde yer alan ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığına ait olan bir Amerikan bayrağının düzenlenen özel bir törenle emekli edilerek yakıldığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, İncirlik üssünde emekli edilen bir Amerikan bayrağının düzenlenen törenle yakıldığı görüldü. 4 numaralı hangarda asılı olan bu bayrağın emeklilik töreni ile yakıldığı ve askerlerin bayrak yanana kadar başından ayrılmadığı görüldü.

TÖREN ÖNCESİ 13 ŞERİT AYRI AYRI KESİLDİ

Emeklilik töreni öncesinde Amerikan bayrağının kırmızı ve beyaz renkteki 13 şeridinin ayrı ayrı kesildiği öğrenildi. 13 şeridi ayrı ayrı kesilen bayrağın mavi zemin üzerindeki 50 yıldızdan oluşan ve 50 eyaleti temsil eden bölümünün bütün bırakıldığı görüldü. ABD bayrak yasasına uygun şekilde düzenlenen törende Amerikan Onur Muhafızları ABD bayrağını ateşe verdi. Bayrak ateşlenirken askerler selam durdu. Bayrağın yandığı anlarda askerlerin bağımlılık yemini ettiği görüldü.

BAYRAĞIN BAŞINDA NÖBET TUTTULAR

Bayrak ateşe verilirken askerlerin bayrağın başında tamamen yanana kadar selam durdukları ve yanma işlemi tamamlanana kadar nöbet tuttukları öğrenildi.

BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan Amerika’da gerçekleştirilen bayrak yakma töreni çoğu kez gündeme gelmiş ve ülkede tartışmalara neden olmuştur. Kendi ülkesinin bayrağını yakmanın doğruluğu tartışılırken bu tören geleneği halen devam etmektedir. Ayrıca dünya genelinde kendi ülkesinin bayrağını yakan tek millette Amerikalılardır. Bu bayrak yakma işlemi bazen protesto amaçlıda gerçekleştirilebilmektedir.