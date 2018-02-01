Yayınlanan programında Kedicikleri ile yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Adnan Oktar’a Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan eleştiri gelmişti. Adnan Oktar bu eleştirilere skandal bir cevap verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da gerçekleştirdiği bir toplantıda Adnan Oktar’la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve Oktar’ın dini program adı altında dansöz oynatmasını eleştirirken bazı sert ifadelerde bulunmuştu.

‘AKLİ DENGESİ BOZULMUŞ’

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar’ın programında inşallahlar, maşallahların havada uçuştuğunu ve din, referansların bulunduğu programda dansöz oynattığını belirterek akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Adnan Oktar’ın daha önce Atatürk’e hakaretten hapis yattığını iddia eden Erbaş, şimdilerde en büyük Atatürkçü olarak kendisini gösterdiğini söylediği Adnan Oktar’a ne yaptığını bilmiyor demişti. Bu ifadelere Oktar’dan skandal bir yanıt geldi.

‘GIKIN ÇIKMIYOR HOCA EFENDİ’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ifadelerine yanıt veren Adnan Oktar, kerhane, kumarhane ve içki fabrikalarından alınan paralarla paralarınız ödeniyor dediği Ali Erbaş’a bunlara sesinizi çıkarttınız mı diyerek ağır eleştirilerde bulundu. ‘Bunlara gıkın çıkmıyor hoca efendi’ diyen Oktar, programındaki Kedicikler olarak adlandırdığı kadınları kast ederek ‘Tertemiz ortamlarda meşru şekilde dans eden Müslümanlardan rahatsız olma’ diyerek skandal üstüne skandal açıklamalarda bulundu. Adnan Oktar’ın Diyanet İşleri Başkanı’na verdiği ağır cevap sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajajans - www.aypiajans.com