Afrin’de teröristler tarafından atılan bir roket Kilis şehir merkezinde bulunan bir lokantaya düştü. Roketin patlamadığı öğrenilirken düşen roket sonucunda lokantanın tavanından düşen moloz parçaları yemek yiyen vatandaşların üzerine düştü. Alınan ilk belirlemelere göre, olayda 5 kişi yaralandı.

Başlatılan Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristler tarafından Kilis ve Reyhanlı hedef noktası halinde olmuş ve operasyonun başladığı günden itibaren bölgeye roketli saldırı düzenlenmeye devam etmiştir. Bugün de gün içerisinde kente 3 kez roketli saldırı gerçekleştirilirken atılan roketlerden birinin şehir merkezinde yer alan bir lokantaya denk geldiği ve roketin düşmesi sonucunda lokantanın tavanındaki molozların kopması sonucunda 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

ROKET PATLAMADI

Suriye Afrin kentinden teröristler tarafından atılan roketin bir tanesi şehir merkezinde yer alan bir lokantanın üzerine isabet etti. Atılan roketin patlamadığı öğrenilirken roketin düşmesinden dolayı tavandan düşen moloz parçalarının lokantada yemek yiyen vatandaşların üzerine düştüğü ve 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralıların olay yerindeki müdahale sonrasında ambulanslarla hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın yaptığı açıklamada, 1 Şubat 2018 Perşembe günü itibari ile Afrin’den Kilis’e 3 kez roket atıldığı ve roketlerin ev ve lokantalara isabet ettiği bilgisi aktarıldı. Yaralanan 5 kişinin tedavisi devam ediyor.