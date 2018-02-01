Ankara Çukurambar'da bulunan vergi dairesinin alt katında, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sesi, hemen hemen Ankara’nın her yerinden duyuldu.

Ankaralılar, bu akşam saat 20.05’te duyulan arka arkaya iki patlama sesi nedeniyle büyük panik yaşadı. Patlamanın Çukurambar’da bulunan vergi dairesinin en alt katında doğalgaz kaynaklı olarak yaşandığı öğrenildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamanın ardından gelen ilk karelerde ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, Ankara Valisi Ercan Topaca bir açıklama yaparak "Vergi dairesinin kazan dairesinde bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SIRASINDA BİNA BOŞTU

Vergi dairesinin 17 katlı olduğu öğrenilirken, patlamanın mesai bitiminde yaşanması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği binada hasar meydana geldiği öğrenildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevrede bulunan binaların camları da kırıldı.