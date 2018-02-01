Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Afrin’de beraber yürüttükleri Zeytin Dalı operasyonu 13. gününde öldürülen terörist sayısı güncellendi. TSK, sayının 811’e çıktığını belirtti.

Afrin’de 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonu bugün 13. gününde. Operasyon gün gün tüm hızıyla devam ederken bölgede öldürülen terörist sayısı da güncellendi. Operasyonun başlamasndan bu tarihe kadar bölgede toplamda 811 teröristin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgide, Afrin’de PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’a yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile beraber yürütülen operasyonda 20 Ocak 2018 tarihinden bu yana 811 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AMAÇ BÖLGEDE HUZUR VE REFAHI SAĞLAMAK

Operasyonun başladığı ilk günden itibaren TSK’dan yapılan tüm açıklamalarda Afrin’deki operasyonun amacının sadece bölgedeki huzur ve refahı sağlamak ve bölge halkının güvenliğini geri kazandırmak olduğu belirtiliyor. Bölgede terörü temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında hava operasyonlarında terör örgütlerine ait olan sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları olmak üzere toplamda 14 hedefin başarıyla imha edildiği de aktarıldı. Hem hava hem de kara harekatıyla devam eden operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm hassasiyetin sağlandığı ve operasyonun ilk günden itibaren Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde devam ettiğinin altı da çizildi.