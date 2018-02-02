Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Perşembe akşamlarının en çok izlenenleri arasında yer alan Vatanım Sensin yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanan son bölümü sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Vatanım Sensin’de heyecan yine doruktaydı. Yayınlanan her bölümünde nefesleri kesen dizi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmayı başardı. İşte Vatanım Sensin 43. bölümde yaşananlar…

VATANIM SENSİN 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cevdet ve Azize uzun süren hasret sonunda kavuşmuştur. Cevdet Azize’de bir gariplik olduğunun farkındadır. Azize’nin hayatta olduğu gerçeğini öğrenen Hafize Ana, Hilal ve Yıldız büyük bir şok ve mutluluk içindedir. Azize’nin vücudundaki yaraları fark eden Cevdet bu işi araştırmaya başlar. Ancak Azize, Cevdet’in Yunan ordusundaki gizli görevini sürdürmesi için yaraların neden oluştuğunu ve Yunan Yüzbaşı tarafından tecavüze uğradığını saklamaya çalışır. Hilal ve Leon her zamanki gibi aşklarında kaybolurken Leon, Hilal ile aralarında geçen münasebeti annesine anlatmasını ister. Azize’ye tecavüz eden Yunan Yüzbaşı Azize’nin evine gider. Cevdet ise çoktan öğrenmek istediği gerçekleri öğrenmiştir. Karşısında Yunan Yüzbaşını gören Cevdet bir dakika bile düşünmeden silahını çeker ve tetiğe basar. Yüzbaşının yanındaki Yunan askerleri de tek kurşunla öldüren Cevdet, içindeki öfkeyi azda olsa soğutur.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com