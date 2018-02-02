Sıla ve Ahmet Kural aşkının bitmesi ile ilgili olarak şok bir iddia ortaya atıldı. Magazin gündemini çalkalayan iddiaya göre, Ahmet Kural, bir tartışma sırasında Seren Serengil’e tokat attı.

Sıla ve Ahmet Kural aşkı, başladığı gibi ani bir şekilde bitmişti. Ayrılığın ardından iki taraf da sessizliğini korumuş ve bu büyük aşkın neden bittiği konusunda bir açıklama yapmamıştı. Ancak bugün magazin basınına düşen bir iddia adeta şok etkisi yarattı. Ahmet Kural-Sıla ilişkisinin tokat nedeniyle bittiği ortaya çıktı.

ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEDİ, TOKAT ATTI

Magazin basınında yer alan iddiaya göre, Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile Sıla’nın yemek yediği haberleri Ahmet Kural’ı adeta çılgına çevirdi. Kıskançlık krizine giren Kural, tartışma sırasında öfkesini kontrol edemeyerek Sıla’ya tokat attı. Sıla ise sevgilisi tarafından gördüğü şiddeti kabul etmeyerek ilişkisine anında son verdi. Ahmet Kural daha sonra pişman oldu ancak Sıla, bu pişmanlığı affetmedi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN PARMAĞINI KIRMIŞTI

Bu Ahmet Kural’ın ilk vukuatı da değil. Daha önce de kız arkadaşı ile bir tartışma yaşayan Ahmet Kural’ın eski sevgilisinin parmağını kırdığı haberleri gündeme gelmişti.