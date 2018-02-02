TV 8’de hafta içi her gün ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile yayınlanan Yemekteyiz 111. Bölüm Haftanın Finali ile yine güne damga vurdu. Reyting rekorları kıran yarışmada, bu hafta yine bir isim birinci oldu ve 10 bin TL ödülü de almaya hak kazandı. Peki, Yemekteyiz 2 Şubat 2018 Haftanın Finalinde kim kazandı? Yemekteyiz 111. Bölüm Haftanın Finali birinci kim oldu? İşte fenomen yarışma Yemekteyiz haftanın finali bölümü hakkında bütün detaylar…

Yemekteyiz 2 Şubat 2018 Haftanın Finali bölümü ile bugün yine aynı saatte TV8’de izleyici ile buluşacak. Fenomen yarışmanın takipçileri yine bu hafta en yüksek puanı alarak birinci olacak yarışmacının kim olacağını merak ediyor. Yemekteyiz 111. Bölüm Haftanın Finalinde yarışacak olan ismin hangi menüyü hazırlayacağı ve günün puanlamasında kaç puan alacağı da merakla bekleniyor. İşte Yemekteyiz 2 Şubat 2018 Haftanın Finalinde yaşananlar…

YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT 2018 CUMA MELTEM HANIMIN EVİNDE YAŞANANLAR

Bugün haftanın aşçı yarışmacısı Meltem hanım yarışıyor ve en güzel yemeklerini misafirleri için hazırlıyor. Meltem Hanım mutfakta gayet hızlıydı ve menüsünü hazırladığında 10 dakika da fazladan zamanı kalmıştı. Meltem hanım misafirlerine ilk olarak sütlü kabak çorbası ikram etti.