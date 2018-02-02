Samsun’da 14 yaşında olan bir çocuğa sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği göndererek çıplak fotoğraflarla tuzağa düşürmeye çalışan bir şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Samsun’da 35 yaşında olduğu öğrenilen Y.İ isimli bir şahıs Geride bıraktığımız yılın Kasım ayında sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu henüz 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırmak için sapıkça bir yol denedi. Şahsın yaptığı hareket çocukları kandırmak için kullanılan yeni bir tuzak olduğu olarak belirtildi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR GÖNDERİP TUZAK KURDU

Olayda, 35 yaşındaki şahsın 14 yaşındaki kız çocuğu ile sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu ve çocuğa internet üzerinden çıplak fotoğraflar göndererek tuzağa düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Siber polisin takip altına aldığı olayda, şahsın uzun bir süre çocuk ile iletişim halinde olduğu ve buluşmak için her yolu denediği öğrenildi. Kız çocuğunu buluşmak için ikna edemeyen sapık adam çıplak fotoğraflar göndermeye devam etti.

DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Öte yandan 14 yaşındaki kız çocuğunun yaşadığı olayı ailesine anlatmaya karar vermesiyle aile soluğu poliste aldı. Ailenin polise yaptığı şikayet sonrası Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti ve yerini tespit ettikleri Y.İ isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Evli olmadığı öğrenilen sapığın bugün emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Adliyeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.