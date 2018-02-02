﻿ Son Dakika! Bursa’da Hastanede Büyük Panik: Yangın Çıktı, Hastane Hızla Boşaltılıyor

Son Dakika! Bursa’da Hastanede Büyük Panik: Yangın Çıktı, Hastane Hızla Boşaltılıyor

Alınan son dakika bilgisinde Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi’nin eksi ikinci katında yangın çıktığı öğrenildi. Yangın çıkan hastaneden hastaların hızla tahliye edildiği bilgisi alındı.

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Son Dakika! Bursa’da Hastanede Büyük Panik: Yangın Çıktı, Hastane Hızla Boşaltılıyor
Son Dakika! Bursa’da Hastanede Büyük Panik: Yangın Çıktı, Hastane Hızla Boşaltılıyor Tarih: 2018-02-02 Saat: 19:26:09
Güncelleme : 2018-02-02 19:26:09

Alınan son dakika bilgisinde Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi’nin eksi ikinci katında yangın çıktığı öğrenildi. Yangın çıkan hastaneden hastaların hızla tahliye edildiği bilgisi alındı.

Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi’nin eksi ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı öğrenildi. Alınan ilk bilgilere göre, yangın nedeniyle hastanenin hızla boşaltıldığı belirtildi.

HASTALAR ACİL KODUYLA TAHLİYE EDİLİYOR

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi ikinci katında çıktığı öğrenilen ve sebebinin ehnüz belirlenemediği yangın nedeniyle hastaların acil koduyla tahliye edildiği öğrenildi.Yangının eksi ikinci katta bulunan MR odasında çıktığı belirlenirken büyük panik yaşandığı öğrenildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken hastaların ve hasta yakınlarının büyük panik yaşadığı öğrenildi. Yangının henüz neden çıktığı belirlenemezken yangın nedeniyle çıkan dumandan dolayı hastanenin üst katında bulunan hastalarında etkilendiği öğrenildi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Öte yandan gelen ilk belirlemelere göre, korkutan yangın sonrasında olayla ölen veya yaralanan olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle hastanede hasar meydana geldiği öğrenilirken polis ekiplerinin yangının neden çıktığını öğrenmek için bölgede çalışmalarını devam ettirdiği bilgisine ulaşıldı. Korkutan yangının yaşandığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha öncede büyük bir yangın çıktığı ve can kaybının yaşandığı öğrenildi.

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