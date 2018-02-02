Gülben Ergen ile aralarında yaşanan gerginlik sonrasında mahkeme kararına rağmen açıklamalarına ve paylaşımlarına devam etmesi üzerine 3 günlük zorunlu hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün cezaevine teslim olan Serengil, koğuşundan fotoğraf gönderdi.

Gülben Ergen ve Seren Serengil arasında bir süredir devam eden tartışma sonunda hapishanede bitti. Mahkeme tarafından hakkında Gülben Ergen ile konuşmama kararı çıkan Seren Serengil bu karara uymadı ve açıklamalarında devam etmesi üzerine 3 günlük hapis cezası aldı.

KOĞUŞUNUN FOTOĞRAFINI ÇİZDİ

Bugün saat 11.00 sularında İstanbul Adalet Sarayına giderek teslim olan Seren Serengil, Bakırköy Cezaevine getirilerek koğuşuna gönderildi. Hapisteki ilk gününün iyi geçtiği öğrenilen Serengil bir de avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla sevenlerine fotoğraf gönderdi. Koğuşunun fotoğrafını gelişigüzel çizen Serengil, hayranlarına ‘İyiyim’ mesajı verdi. Seren Serengil’in gönderdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum yağarken Seren Serengil’in tüm sevenlerine sevgilerini yolladığı belirtildi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DESTEK ÇIKTI

Gülben Ergen ile arasında çıkan tartışmalar sonrasında mahkeme kararına uymayan Seren Serengil hakkında 3 günlük zorunlu hapis cezası verilmiş ve Seren Serengil’in Cuma başlayan cezasının Pazartesi günü biteceği belirtilmişti. Seren Serengil’in hapis cezası kararının ardından birçok ünlü isim sosyal medyaları aracılığıyla Serengil’e zor gününde destek çıktı. Murat Boz, Demet Akalın, Yeşim Salkım, Cengiz Semercioğlu ve Mehmet Ali Erbil, yaptıkları paylaşımlarla ünlü sunucu ve şarkıcının yanında olduklarını belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com