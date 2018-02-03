Hollanda Rotterdam’da henüz 3 yaşında olan bir bebeğin kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden annesinin cesediyle tam 1 hafta boyunca aynı evde kaldığı öğrenildi.

Olay, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde meydana geldi. Henüz 3 yaşında olduğu belirlenen bir kız çocuğunun evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden annesi ile tam 1 hafta boyunca aç ve susuz şekilde yaşadığı öğrenildi. Evde annesinin cesedi ve bir köpeği ile bulunan küçük kız çocuğu olay sonrasında bir koruyucu aileye teslim edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SORUMLU TUTULDU

Öte yandan olayla ilgili daha önce Sağlık ekiplerinin bilgisi olduğu yönündeki iddialar ortalığı daha fazla karıştırırken söz konusu sağlık ve bakım kuruluşları hakkında gereken soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. 41 yaşında ve kalp hastası olduğu öğrenilen annenin evde geçirdiği kalp krizi sonucunda öldüğü belirlenirken evde bulunan 3 yaşındaki kız çocuğunun da annesinin cesediyle beraber tam 1 hafta boyunca evde tek başına kaldığı öğrenildi. Aç ve susuz 1 hafta boyunca bekleyen çocuğun evde yiyecek bir şeyler ararken musluğu açarak bırakması evi su basmasına neden oldu. Su birikintileri üzerine komşular eve gelince küçük kız çocuğunun durumu ortaya çıktı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri olay üzerine eve gelerek inceleme başlatırken annesinin cesediyle 1 hafta baş başa kalan küçük kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu ve bir koruyucu ailenin yanına verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.