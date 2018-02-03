Şubat ayının ilk günlerini yaşayan altın fiyatları adeta eridi. Ocak ayında yaşadığı yükselişlerle alıcısının yüzünü bir türlü güldürmeyen fiyatlar yeni ay itibari ile yaşadığı düşüşlerle durdurulamayan bir düşüşe geçti. Peki, altın fiyatları 3 Şubat 2018 Cumartesi gününe nasıl başladı? İşte detaylar…

Altın fiyatları yeni günde de düşüşündeki hızını kaybetmiyor. Ocak ayını kapatarak Şubat ayına başlangıç yaptığımız ilk gün itibari ile gözle görülür bir düşüş yaşayan altın çeşitleri yön değiştirmeden düşüşüne devam ediyor. Alıcısının yüzünü yeni günün ilk saatlerinde de güldüren fiyatlarda çok büyük bir değişim beklenmediği belirtiliyor. Ekonomi analistleri altın çeşitlerinde hareketli zamanlar yaşanacağını ve fiyatların geriye doğru dönerek eski dengesine kavuşacağını belirtti. İşte 3 Şubat 2018 Cumartesi altın fiyatları ve tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI GEENEL DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

3 Şubat 2018 Cumartesi günü hafta sonunun ilk saatlerinde gram altın düşüşün başını çekiyor ve 161,69 lirayla alıcısını karşılıyor. Çeyrek altın fiyatları da düşüşe katılırken 263,75 lirayla yeni günü açıyor. Genel anlamda düşüş yaşayan altın çeşitlerinde tam altın 1.051 lira olurken yarım altın fiyatları da 527,50 lirayla işlem görmeye başlıyor. Altının ons fiyatı 1,332 lira, Cumhuriyet altını ise 1.082 lirayla alıcısının karşısına çıkıyor. Yeni günde düşüş tüm çeşitlerde devam ederken beşli altın 5.242 liradan 22 ayar bilezik ise 147,12 liradan güne başlangıç yapıyor.