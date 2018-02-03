Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında PKK ve PYD’li teröristler tarafından kurulan hain pusu sonrasında vurulan Türk tankında 1 askerimiz şehit oldu.

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı operasyonu devam ederken PKK ve PYD’li teröristler tarafından kurulan hain pusu sonrası vurulan Türk tankında 1 askerimiz şehit oldu.

TSK AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Şeyh Horoz bölgesinde harekata katılan bir tanka PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi. Teröristler tarafından vurulan tankın civarında bulunan askerimizin şehit olduğu belirtilirken Türk ulusna ve askerimizin ailesine baş sağlığı dilendi.

1 ASKERİMİZ YARALANDI

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı'nın 15. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun devam ettirdiği operasyon kapsamında Afrin'in Kuzeydoğusu'nda yer alan Şeyh Horoz bölgesine gerçekleştirilen operasyona katılan bir Türk tankının PKK ve PYD'li teröristler tarafından vurulduğu ve bir askerimizin şehit olduğu duyurulmuştu. Düzenlenen hain saldırı sonucunda bir askerimizinde yaralandığı belirtildi.Yaralanan askerin hayati tehlikesi bulunmadığı aktarılırken 3 Şubat 2018 tarihinde saat 17.52 sularında düzenlenen hava harekatı sonucunda teröristlere ait olan barınak, sığınak ve mevziilerin bir bir etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AFRİN OPERASYONU DEVAM EDİYOR

20 Ocak 2018 tarihinde Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. TSK ve ÖSO birlikleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında birçok stratejik bölge PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütünün elinden alınıyor. Operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ettiği belirtilirken Afrin halkının huzur ve refahı sağlanana kadar devam edeceği de aktarılıyor.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Afrin operasyonu kapsamında bugün Şeyh Horoz bölgesinde PKK ve PYD'li teröristler tarafından bir Türk tankına düzenlenen saldırı sonucunda 1 askerimizin şehit olduğu açıklanmıştı. TSK tarfından yapılan son dakika açıklamasında şehit sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.