TSK ve ÖSO birlikleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bugün akşam saatlerinde PKK ve PYD'li teröristler tarafından Türk tankına düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

Afrin'de 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren önce hava daha sonra da kara harekatıyla başlayan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bugün akşam saatlerinde Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleştirilen harekata katılan bir Türk tankına PKK ve PYD'li teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıdaki şehit sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

TERÖRİSTLERDEN HAİN PUSU

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında PKK ve PYD'li teröristler tarafından Şeyh Horoz bölgesindeki harekat sırasında Türk tankına düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlerin sayısı 7'ye yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayla şehit sayısının yükseldiği bilgisi kamuoyuyla paylaşılırken şehitlerimizin ismi ve memleketleri henüz açıklanmadı.

TSK'DAN SALDIRI BÖLGESİNE HAVA HAREKATI

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı operasyonu kapsamında PKK ve PYD'li teröristlerin Türk tankına saldırı düzenlediği Şeyh Horoz bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen hava harekatı kapsamında bölgedeki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'lı teröristlere ait olan tüm barınak, sığınak ve mühimmatların başarıyla imha edildiği belirtildi.