CHP’nin 36.olağan Kurul Kongresi sona erdi. Belli olan Kurultay sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy ile yeniden CHP Genel Başkanı Oldu.

CHP’de bugün gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı sona erdi. Saat 20.35 sularında başlayan oy verme işlemi saat 23.13’te son buldu ve seçim sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı 790 oy ile CHP’nin Genel Başkanı olduğu öğrenildi.

MUHARREM İNCE 447 OYDA KALDI

Ankara Arena’da gerçekleştirilen CHP 36. Olağan Kurulu’nda oy verme işleminin son bulmasının hemen ardından açılan sandıklardan çıkan sonuçlarda Kemal Kılıçdaroğlu, 790 oy alırken Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.

GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

CHP'nin bugün başlayan 36. olağan Kurulunda Genel Başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin açıklamalarında genel olarak iktidar partisine eleştiri yağarken partililerin birbirlerine üstü kapalı söylediği sözler dikkat çekti. Özellikle Muharrem İnce'nin delege imzalarında mükerrer imza iddiası ortalığı karıştırdı. Bin 81 delege desteği ile seçime katılan Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile ilgili mükerrer imza iddiasına el attı ve olay daha fazla büyümeden konuyu çözdü. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgilenmesinin ardından Divan Kurulu'nun tekrar yaptığı inceleme sonrasında Muharrem İnce'nin adaylığı kesinleşti.

2 İSİM ADAY OLAMADI

CHP'nin bugün başlayan 36. olağan Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce haricinde Genel Başkan adayı olmak isteyen Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Ümit Kocasakal yeterli imza toplayamadığı için seçimde aday olamadı. Öte yandanAK Parti'nin Ankara Arena'da gerçekleştirilen 36. Olağan Kuruluna temsilci göndermemesi de en dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Alınan bu kararın gerekçesi olarak CHP'lilerin AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan seçildiği Kongreye temsilci göndermemesi gösterildi.