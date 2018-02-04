TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında PKK ve PYD’li teröristlerin Türk tankına düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerimizin kimliği açıklandı. Şehitlerimizin naaşları Gaziantep’e ulaştı.

20 Ocak 2018 tarihinde Afrin’de TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Şeyh Horoz bölgesindeki harekata katılan Türk tankına PKK ve PYD’li teröristler tarafından saldırı düzenlenmiş ve 5 askerimiz şehit olmuştu. Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı.

Suriye’nin Afrin kentinde PKK ve PYD’li teröristlerin hain saldırısı sonucunda tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun şehadet haberi İzmir Buca’da yaşayan ailesine ulaştı. Şehidimizin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak İzmir’de ikamet ettiği öğrenildi. Aynı saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın şehadet haberi Giresun’daki baba evine ulaştı. 29 yaşında olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BURSA, MUŞ VE KONYA’YA DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün acı haberi Bursa İnegöl’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin anne ve babası acı haber sonrası gözyaşlarına boğulurken şehidin evinin dev Türk bayraklarıyla donatıldığı öğrenildi. Acı haberin gittiği bir şehrimizde Muş oldu. Afrin’deki saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Uzman Onbaşı Fırat Karaca’nın şehadet haberi Muş’taki ailesine ulaştı. PKK ve PYD’l, teröristler tarafından Türk tankına düzenlenen saldırıda şehit düşen Nurullah Secen’in acı haberi Konya Ereğli’de ikamet eden ailesine ulaştı. Sözleşmeli Er Nurullah Secen’in nişanlı olduğu öğrenildi.