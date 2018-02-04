Ünlü sanatçı ve oyuncu Emrah geride bıraktığımız gece Etiler’de objektiflere takıldı. Muhabirlerin kendisine reddettiği oğlu Tayfun’u sormasına öfkelenen Emrah, ‘Adam gibi sorular sorun’ diyerek sert çıktı.

Geride bıraktığımız gün Etiler’de kameralara takılan Emrah, muhabirlerin kendisine reddettiği oğlu Tayfun’u sormasıyla adeta deliye döndü. Sorulan soruya öfkelendiği görülen Emrah’ın muhabire, ‘Adam gibi sorular sorun’ dediği görüldü.

MUHABİRLERİ AZARLADI

Kameralara takılan ve muhabirlerin sorduğu sorulara yanıt veren Emrah, kendisine mirasından reddettiği ve asla kabullenmeyeceğini söylediği Tayfun’un sorulması sonucunda sinirden deliye döndü. Muhabirleri azarladığı görülen Emrah’ın ‘Adam gibi sorular sorun. Adam gibi haber yapın’ diyerek sert çıktığı öğrenildi.

MİRASINDAN REDDETTİ

Ünlü sanatçı ve oyuncu Emrah,1991 yılında evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Tayfun’u ilk önce kabul etmeyip babası olmadığını söylese de yapılan DNA testi sonucunda 1999 senesinde Tayfun’un oğlu olduğunu kabul etmişti. Tayfun’un oğlu olduğunu kabul etse de mirasından reddeden ve asla kendisiyle görüşmeyeceğini söyleyen Emrah, kendisine reddettiği oğlu Tayfun sorulduğunda yine öfkelendi.

2 TANE DAHA ÇOCUĞU VAR

Öte yandan Emrah 2014 senesinde Sibel Kirer ile hayatını birleştiren Emrah’ın bu evlilikten Elyasa ve Eleysa isimli iki kız çocuğu var. Oğlu Tayfun’u reddeden Emrah’ın evlilik dışı olan oğlunun kızları ile de görüşmesini istemiyor. Tayfun ise babası Emrah ile görüşmek için her defasında çağrılarda bulunmuştu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com