İzmir’in Çeşme İlçesi’nde oturmakta olan ve bir yıllık evli olan R.D, eşinden dayak yediği iddiası ile boşanma davası açtı ve ayrıca da eşine maddi ve manevi olarak toplamda 300 bin liralık tazminat davası açtı. İşte detaylar…

İzmir’de bu sefer erkeğe şiddet iddiası gündeme geldi! İzmir’in Çeşme İlçesi’nde yaşamakta olan ve bir havayolu şirketinde tekniker olarak iş hayatını sürdürmekte olan R.D isimli şahıs, yaklaşık olarak bir yıl önce H.N.D isimli kız arkadaşı ile hayatını birleştirdi. Ancak evliliklerinin ilk gününden itibaren sürekli tartışma ve sorun yaşamaya başladılar ve 1 yıl boyunca şiddetli geçimsizlik yaşadılar.

EŞİNE TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Eşi H.N.D ile sürekli olarak tartışmasından dolayı ve şiddetli geçimsizlikten dolayı rahatsız olan R.D isimli talihsiz adam, mahkemeye boşanma başvurusunda bulundu ve şiddetli geçimsizliğin yanı sıra eşi H.N.D tarafından sürekli olarak dayak yediğini de iddia etti. R.D’nin avukatı ise boşanma davasına delil olarak evli çiftin Whatsapp konuşmalarını delil olarak gösterdi.

Eşi tarafından yaşadığı geçimsizliğin yanı sıra dayak yediği için de şikayetçi olan R.D, eşi H.N.D’ye maddi ve manevi olarak toplamda 300 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme heyeti ise R.D’nin dayak şikayetini göz önünde bulundurarak H.N.D isimli kadına 6 ay boyunca eşine yaklaşmama kararı çıkarttı. Mahkemenin ise bir başka tarihte görülmesine karar verildi.