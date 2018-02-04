Alınan son dakika bilgisinde Hatay Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakolu’na teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1’i ağır olmak üzere en az 5 asker yaralandı.

Hatay Hassa ilçesi Erol Çavuş sınır karakoluna bugün akşam saatlerinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucunda 1’i ağır olmak üzere 5 askerin yaralandığı öğrenildi.

YARALI ASKERLER HASTANEDE

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde düzenlenen hain saldırı sonucunda yaralanan askerler ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

4 şubat 2018 tarihinde Hatay sınır karakolunu hedef alan PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının düzenlediği havanlı saldırı sonucunda 1'i ağır olmak üzere 5 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Olayla ilgili TSK'dan gelen açıklamada, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 askerimizin şehit olduğu duyuruldu.

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