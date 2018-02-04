﻿ Son Dakika! Hainler Hatay Sınır Karakoluna Saldırdı: En Az 5 Asker Yaralı

Son Dakika! Hainler Hatay Sınır Karakoluna Saldırdı: En Az 5 Asker Yaralı

Alınan son dakika bilgisinde Hatay Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakolu’na teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1’i ağır olmak üzere en az 5 asker yaralandı.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Hainler Hatay Sınır Karakoluna Saldırdı: En Az 5 Asker Yaralı
Son Dakika! Hainler Hatay Sınır Karakoluna Saldırdı: En Az 5 Asker Yaralı
Son Dakika! Hainler Hatay Sınır Karakoluna Saldırdı: En Az 5 Asker Yaralı Tarih: 2018-02-04 Saat: 20:27:12
Güncelleme : 2018-02-04 20:27:12

Alınan son dakika bilgisinde Hatay Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakolu’na teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1’i ağır olmak üzere en az 5 asker yaralandı.

Hatay Hassa ilçesi Erol Çavuş sınır karakoluna bugün akşam saatlerinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucunda 1’i ağır olmak üzere 5 askerin yaralandığı öğrenildi. 

YARALI ASKERLER HASTANEDE

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde düzenlenen hain saldırı sonucunda yaralanan askerler ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

4 şubat 2018 tarihinde Hatay sınır karakolunu hedef alan PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının düzenlediği havanlı saldırı sonucunda 1'i ağır olmak üzere 5 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Olayla ilgili TSK'dan gelen açıklamada, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. 

Ayrıntılar Geliyor...

Son dakika Hatay Sınır karakolu Saldırı Yaralı PKK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!