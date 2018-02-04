CHP’de gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay’ında 70’e yakın delegenin dağıtılan kumpanyalardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin dün Ankara Arena’da başlayan 36. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde 70’e yakın delegenin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Zehirlenmenin nedeni Kurultay’da dağıtılan kumanyalar olarak gösterildi.

DİVANLIK BAŞKANLIĞI UYARI YAPTI

CHP 36. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde şok eden bir olay yaşandı. Kurultay’da dağıtılan kumanyalar sonrasında zehirlendikleri iddia edilen 70’e yakın delegenin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay sonrasında Divanlık Başkanlığı tarafından yapılan uyarılarda, Kurultay’a katılanlara yemek konusunda uyarılar yapıldı. Zehirlenmenin sebebi detaylı şekilde araştırılıyor.

DÖNER EKMEKTEN ZEHİRLENDİLER

CHP'nin dün başlayan ve bugün ikinci günü olan 36. Olağan Kurultayı'nda dağıtılan döner ekmek partililerin zehirlenmesine neden oldu. Aralarında delege ve gazetecilerin de bulunduğu partililerin mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldıkları ve hastanede müdahale edilen partililerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi. Kurultaya katılan yaklaşık 2 bin kişiye döner ekmek dağıtıldığı bilgisine ulaşıldı.

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